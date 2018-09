Μία από αυτές αφορά τους αντίπαλους προπονητές κάθε φορά που έπαιρνε τη μπάλα έξω από τη γραμμή του τριπόντου και ήταν αμαρκάριστος:

«Του άκουγα συνέχεια να λένε 'ω γαμ...ο' κάθε φορά που ήμουν ελεύθερος» είχε πει ο Ρέι Άλεν.

Από μόνο του δείχνει το πόσο πολύ σκορπούσε τον... φόβο και τον τρόμο όταν έμενε αμαρκάριστος έξω από τα 7.25 μέτρα.

Ray Allen: “Some coaches on other teams used to call me ‘oh shit.’ When I got open, they used to yell, ‘oh shit.’”

— Jay King (@ByJayKing) 6 Σεπτεμβρίου 2018