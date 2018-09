Επιστροφή στις... ρίζες για τον ΝτεΡόζαν! (vid)

Δεν ξεχνά τον τόπο που ξεκίνησαν όλα ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Ο παίκτης των Σπερς επισκέφθηκε τη γενέτειρα του, το Compton και έκανε προπόνηση στο κλειστό γήπεδο της περιοχής.

Δείτε τον να προετοιμάζεται πριν μια απαιτητική σεζόν που θα βρει τους Σπερς χωρίς τους πρωταθλητές Μανού Τζινόμπιλι και Τόνι Πάρκερ, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τη φανέλα του Σαν Αντόνιο.

The Compton Kid went home to put in the work. New beginnings ahead for DeMar DeRozan pic.twitter.com/pBTT147FBv

— SLAM (@SLAMonline) 7 Σεπτεμβρίου 2018