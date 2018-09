Στο Σπρίνγκφιλντ ο Νοβίτσκι για τους Νας και Κιντ: «Τιμή που έπαιξα μαζί τους» (pic)

«Βρίσκομαι καθ' οδόν για το Σπρίνγκφιλντ. Είμαι πολύ περήφανος για τον Νας και τον Κιντ! Αποτελεί τιμή να λέω ότι υπήρξα συμπαίκτης των δύο Hall Of Famers αλλά δυστυχώς κανείς από τους δύο δεν ήταν τότε στην καλύτερη φάση της καριέρας του...» έγραψε ο Γερμανός σταρ στο twitter λίγες ώρες πριν φτάσει στη Μασαχουσέτη.

Με τον Κιντ βρέθηκαν στο Ντάλας την τετραετία 2008-2012 κατακτώντας μαζί και το πρωτάθλημα του 2011, ενώ με τον Στιβ Νας έπαιξε μαζί του από την rookie σεζόν (1998-99) έως και το καλοκαίρι του 2004.

On way to Springfield. So proud of my guys nashy and jkidd. It’s an honor to say I played with two hall of famers! Unfortunately neither was in their prime....

