Οι Χιτ θυμήθηκαν όταν ο Άλεν τους άλλαξε την ιστορία! (vid)

Η μεγάλη βραδιά του Ρέι Άλεν είναι «προ των πυλών», έμειναν μερικές ώρες πριν ένας από τους μεγαλύτερους σουτέρ που πέρασαν ποτέ από το ΝΒΑ μπει στο Hall of Fame.

Οι Μαϊάμι Χιτ θυμήθηκαν τα 28.2 δευτερόλεπτα που άλλαξαν την ιστορία της ομάδας τους. Το δραματικό τέλος του Game 6 των Τελικών του ΝΒΑ κόντρα στους Σπερς, όταν ο Άλεν πήρε το σουτ και έγραψε ιστορία για την ομάδα του Μαϊάμι, αλλάζοντας τα δεδομένα της σειράς.

28.2 seconds changed the course of Miami HEAT history.

As Ray Allen prepares to enter the @HoopHall, Inside the HEAT takes a look back at the dramatic ending of Game 6 of the 2013 NBA Finals!

Full episode - https://t.co/XU42xjOrBr pic.twitter.com/7QrUKaZNwf

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 5 Σεπτεμβρίου 2018