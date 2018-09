Γκομπέρ: «Αντί να καίτε τα παπούτσια, γιατί δεν τα δίνετε στους άστεγους;» (pic)

Ο Γάλλος σέντερ των Γιούτα Τζαζ προκάλεσε όλους όσους άρχισαν να καίνε τα παπούτσια τους γράφοντας στο twitter:

«Γιατί λοιπόν να μην δώσετε αυτά τα παπούτσια στους χιλιάδες άστεγους για τους οποίους ισχυρίζεστε ότι νοιάζεστε κιόλας;» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση του Ρούντι Γκομπέρ.

Ουσιαστικά καταφέρθηκε των οπαδών του Τραμπ, οι οποίοι αντέδρασαν στην καμπάνια της ΝΙΚΕ να έχει ως πρωταγωνιστή στη νέα της καμπάνια, τον Κόλιν Κάπερνικ που είχε γονατίσει πριν από δύο χρόνια στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ σε ματς του NFL.

How about giving them to the thousands of homeless veterans you pretend to care about? https://t.co/6m2jj6FBZf

