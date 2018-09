Επικό: Ο Λίλαρντ ανακοίνωσε μεταγραφή... δημοσιογράφου! (pic)

Πόσες φορές έχουμε δει «καυτά» νέα στο twitter από δημοσιογράφους του ΝΒA και περιμένουμε εναγωνίως μια... βόμβα;

Το κλασικό «Sources:» μαζί με ονόματα παικτών που βρίσκουν τον επόμενο προορισμό στην καριέρα τους ή που μένουν στην ομάδα της καρδιάς τους;

Κάτι ανάλογο έκανε και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, ο οποίος ανακοίνωσε μεταγραφή... δημοσιογράφου και «τάραξε» τα νερά στην κορυφαία λίγκα.

Ο Κρις Χέινς του «ESPN» θα εργάζεται πλέον για χάρη του «Yahoo Sports», αφού το συμβόλαιό του έληξε, και ο καλός του φίλος και παίκτης των Μπλέιζερς μετέδωσε τα «breaking news»!

Sources:Free Agent reporter @ChrisBHaynes reaches agreement w/yahoo sports as Senior NBA insider, Will help build their NBA team.More coming

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 5 Σεπτεμβρίου 2018