ΛεΜπρόν: «Στηρίζω την Nike όλη ημέρα, κάθε ημέρα»!

Η Nike και ο πρώην σούπερ σταρ των Σαν Φρανσίσκο 49ers τάραξαν τα... νερά του αθλητισμού με την συνεργασία τους, για τα 30 χρόνια της επετείου της καμπάνιας «Just do it».

Μεταξύ των πολλών αθλητών που πήραν για ακόμα μια φορά το μέρος της εμβληματικής πια φυσιογνωμίας των ΗΠΑ και της εταιρείας - κολοσσού ήταν και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» ρωτήθηκε για την διαφημιστική εικόνα με το πρόσωπο του Κάπερνικ και το σλόγκαν «Να πιστεύετε σε κάτι, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα θυσιάσετε τα πάντα» και απάντησε: «Είμαι με το μέρος της Nike όλη ημέρα, κάθε ημέρα».