Όταν ο Στούνταμαϊρ μεσουρανούσε, έκανε και... διαφημιστικά! (vids)

Ο λόγος για τον Ντέιμον Στούνταμαϊρ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο νούμερο 7 του draft από τους Τορόντο Ράπτορς το 1995.

Ένας βραχύσωμος point guard με μπόι που δεν ξεπερνούσε τα 178 εκατοστά. Παρόλα αυτά κατάφερε να «φτιάξει» το δικό του όνομα στο ΝΒΑ και να αγωνιστεί 878 με τέσσερις διαφορετικές ομάδες.

Εκτός των Ράπτορς, φόρεσε επίσης τις φανέλες των Μπλέιζερς, Γκρίζλις και Σπερς έχοντας κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 6,1 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ.

Μάλιστα είχε επιλεγεί να πρωταγωνιστήσει και στην διαφημιστική καμπάνια της ΝΙΚΕ την εποχή που αγωνιζόταν στο Τορόντο όπου τη σεζόν 1996-97 πραγματοποίησε τα καλύτερα ματς της καριέρας του (20,2π., 8,8ασ.)

Nike commercial: Damon Stoudamire is here to save the day! pic.twitter.com/g8Cir9Vtjj

— Ballislife.com (@Ballislife) 4 Σεπτεμβρίου 2018