Τρόλαρε δημοσιογράφο ο Καντέρ: «Αυτά παθαίνεις όταν διαρρέεις νέα πριν από μένα»! (vid)

Ο Τούρκος σέντερ των Νικς φρόντισε να πάρει... εκδίκηση από δημοσιογράφο του «Yahoo Sports», επειδή είχε αποκαλύψει πως θα παραμείνει στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Ο Σαμς Τσαράνια είχε τουιτάρει στις 29 Ιουνίου πως ο Καντέρ θα κάνει opt in στο συμβόλαιό του, με τον παίκτη να απαντά τότε: «Να πάρει, Σαμς. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα».

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και ο Καντέρ τρόλαρε τον δημοσιογράφο, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο οποίο καρφώνει και λέει: «Αυτά παθαίνεις όταν διαρρέεις τα νέα πριν από μένα».

Μετά ο Τσαράνια έβγαλε μια alley oop συνεργασία με τον 26χρονο αθλητή και ανέφεραν πως όλα είναι καλά.

Payback for breaking my story before me!

“Sources say: @ShamsCharania plays NO defense pic.twitter.com/j1etsmyevk

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2 Σεπτεμβρίου 2018