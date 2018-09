Στιβ Νας: Ένας βιρτουόζος έτοιμος για το Hall Of Fame (vid)

Την ερχόμενη Παρασκευή 7 του μήνα, ο Καναδός γκαρντ θα γνωρίσει την ύψιστη τιμή αφού αποτελεί μέλος της τάξης του 2018.

Ο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές τον τίτλο του MVP στην regular season (2005, 2006) και παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, αποτελεί έναν από τους καλύτερους point guards στην ιστορία.

Συνολικά μέτρησε στην καριέρα του 17.387 πόντους (14,3), 10.335 ασίστ (8,5) και 3.642 ριμπάουντ (3)

As Steve Nash prepares to be inducted into the @Hoophall as part of the 2018 Class, we take a look back at his illustrious NBA career! #18HoopClass pic.twitter.com/jstWtsE8nc

— NBA Canada (@NBACanada) 2 Σεπτεμβρίου 2018