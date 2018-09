Αμερικανική ιστοσελίδα ασχολήθηκε με τους θρύλους του ΝΒΑ που κατέκτησαν πρωτάθλημα στη Λίγκα και την ηλικία τους.

Ο Μάτζικ Τζόνσον δεν είχε συμπληρώσει τα 21 του χρόνια ενώ γηραιότερος όλων πανηγύρισε ο Τζέισον Κιντ σε ηλικία 38 ετών!

How old were NBA legends when they won their first NBA title? pic.twitter.com/iVQmoDUnsF

— HoopsHype (@hoopshype) 1 Σεπτεμβρίου 2018