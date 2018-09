«Ψάχτηκαν» για Λίλαρντ, Ροζίερ και Ουόκερ οι Σανς (pic)

Οι «ήλιοι» θέλουν να ενισχυθούν με την απόκτηση ενός point guard και προς αυτή την κατεύθυνση προσέγγισαν τους Μπλέιζερς, τους Σέλτικς και τους Χόρνετς για κάποιον εκ των Λίλαρντ, Ροζίερ και Ουόκερ.

Παρ' όλα αυτά, οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν ήταν διαθέσιμοι σε ενδεχόμενοι ανταλλαγή κι έτσι δεν προχώρησε κάποιο deal.

Suns have definitely been trying to trade for a front tier point guard - Lillard, Walker, Rozier - but to no avail. Situation at point guard now is not ideal and Phoenix will have to make a trade but Milwaukee pick that they own is not that valuable.

— John Gambadoro (@Gambo987) 31 Αυγούστου 2018