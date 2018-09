Ο ΛεΜπρόν έχει το «δικό» του γήπεδο στο Παρίσι! (pics & vid)

Ο «King» Τζέιμς καλείται πλέον να κουβαλήσει τους Λέικερς και να τους επαναφέρει στην ελίτ του ΝΒΑ. Προς το παρόν, τουλάχιστον, περιοδεύει ανά τον κόσμο και μετά τη Σανγκάη, έφτασε στο Παρίσι όπου ένα ανοιχτό γήπεδο έχει το... σημάδι του!

Στο παρκέ δεσπόζει το σλόγκαν «More Than An Athlete» ενώ στον τοίχο πίσω από τη μια μπασκέτα δεσπόζει ένα εντυπωσιακό γκράφιτι του «Βασιλιά».