Οι καλύτερες ασίστ του Τεόντοσιτς στο ΝΒΑ! (vids)

Η περσινή σεζόν του Τεόντοσιτς δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας λόγω τραυματισμών ωστόσο πρόσφερε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις, μοιράζοντας... εξωφρενικές ασίστ στους συμπαίκτες του στους Κλίπερς.

Το ΝΒΑ συγκέντρωσε και παρουσίασε τα highlights του Σέρβου

The BEST dishes from @MilosTeodosic4 of the @LAClippers during the 2017-18 season!#TeamDay | #BESTofNBA pic.twitter.com/Bom5Ddtn7Y

— NBA (@NBA) 31 Αυγούστου 2018