Γιάννης: «Πολλά τα λεφτά, αλλά εγώ θέλω μόνο να παίζω μπάσκετ...» (vid)

Συγκεκριμένα ο Ρότζερς είναι ο... μεγάλος του αντίπαλος όσον αφορά τη δημοτικότητα στο Ουισκόνσιν, με τον παίκτη του NFL να υπογράφει στους Πάκερς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έναντι 134 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τη πλευρά του είχε υπογράψει πενταετές στους Μπακς έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όσο για το τι είπε; «Είμαι χαρούμενος που θα είναι μαζί μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και πραγματικά είναι πάρα πολλά λεφτά». Σε ερώτηση για το αν αποτελεί τον δικό του, επόμενο στόχο, τόνισε: «Εγώ απλά θέλω να παίζω μπάσκετ...»

What does @Giannis_An34 think about @AaronRodgers12's record-setting new contract? "That's a lot of money." pic.twitter.com/fFOnhSbwTm

— USA TODAY Sports (@usatodaysports) 30 Αυγούστου 2018