Αλλάζει όνομα το γήπεδο των Χοκς, με... μπαρ στο παρκέ και κομμωτήριο! (pic)

Η συμφωνία με τον «κολοσσό» των ασφαλίσεων έχει διάρκεια 20 χρόνων και ανέρχεται στα 175 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα η ανακαίνιση του γηπέδου περιλάμβανε μπαρ μέσα στο γήπεδο, όπως επίσης και... κομμωτήριο!

Αν μη τι άλλο θα τα έχει όλα!

The Hawks say that State Farm Arena, their new home after a $192.5M renovation, will feature the third largest NBA scoreboard, Topgolf Swing Suites, Killer Mike’s SWAG Shop (a four-chair barbershop overlooking the court) and the signature Hawks Bar, the NBA’s first courtside bar.

