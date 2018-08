Απολαυστικός Λόνζο Μπολ στα καλύτερά του! (vid)

Οι Καλιφορνέζοι έμειναν εκτός playoffs τερματίζοντας στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση (35-47), έχοντας καλύτερο ρεκόρ μόνο από τους Κινγκς (27-55), τους Μάβερικς (24-58), τους Γκρίζλις (22-60) και τους Σανς (21-61).

Σε κάθε περίπτωση, ο Λόνζο Μπολ έβγαλε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις στην πρώτη σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ενώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνύπαρξή του με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

The BEST from @ZO2_ for the @lakers in the 2017-18 season!#TeamDay | #BESTofNBA pic.twitter.com/tojx20zHsW

— NBA (@NBA) 29 Αυγούστου 2018