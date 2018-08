Μόνο... 100.000 δολάρια θα κοστίζουν τα συλλεκτικά παπούτσια του ΛεΜπρόν! (pics)

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «BerryBurst» έφτασε στη Vistabet.gr!

Συγκεκριμένα θα είναι φτιαγμένα με την παραμικρή λεπτομέρεια και σίγουρα θα μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο... ισχυρά πορτοφόλια!

Απλούστατα θα κοστίζουν 100.000 δολάρια και αυτό διότι θα είναι φτιαγμένα με γνήσιο δέρμα κροκόδειλου, επιστρωμένο με χρυσό 24 καρατίων! Επίσης τα φερμουάρ θα είναι επίχρυσα με χρυσές πλακέτες! Καθεμία από αυτές ζυγίζει 14 γραμμάρια από χρυσό 18 καρατίων, ενώ τα κορδόνια θα είναι 5,8 καράτια! Συνυπολογίστε και τα διαμάντια που γεμίζουν το παπούτσι και... βγάζετε το αποτέλεσμα!

Μπορείτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν να πάρετε μια... πρώτη γεύση από τα «Diamond and Gold LeBron 15»!

.@TheShoeSurgeon creates one-of-one LeBron 15s to honor @KingJames and his 30,000-point milestone, making the shoes worth over $100K pic.twitter.com/lxDo89yBWX

— B/R Kicks (@brkicks) 28 Αυγούστου 2018