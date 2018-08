Ο σταρ του ΝΒΑ δεν σταματάει να παίζει μπάσκετ κατά τη διάρκεια της offseason και μάλιστα δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.

Αν μη τι άλλο η φετινή του παρουσία στο Χιούστον θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, τόσο για εκείνον, όσο και για τους Ρόκετς.

Melo looks like he's ready for Houston (via @ChrisJHoops) pic.twitter.com/8nWnKl0Ub4

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 29 Αυγούστου 2018