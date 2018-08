Μετά την επίσημη ανακοίνωση για την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ένα βίντεο που κάνει... πλάκα στον Τιμ Ντάνκαν έγινε αμέσως viral!

Ήταν η στιγμή που επέστρεφε για να καθίσει στον πάγκο, αλλά ο Τζινόμπιλι του έβαλε ένα ποτήρι με νερό με αποτέλεσμα να καθίσει πάνω.

Δείτε και θυμηθείτε...

There will never be another @manuginobili pic.twitter.com/Q95L47TpAO

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 28 Αυγούστου 2018