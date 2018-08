Συγκεκριμένα ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Ντάλας και προπονείται μαζί με τον πολύπειρο γκαρντ του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης μόνο... χαρούμενος ήταν από αυτή τη συνεργασία, γράφοντας στο twitter: «Ο μικρότερος αδερφός μου και ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ!»

My little brother @Kostas_ante13 and one of the best Vet i ever had @jasonterry31 pic.twitter.com/LmRiauOb8C

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 27 Αυγούστου 2018