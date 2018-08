Ο πρώην παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Χίμκι θα υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα της Ατλάντα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος του «Yahoo Sports», Σαμς Τσαράνια.

Με την φανέλα της Χίμκι πέρυσι ο Ρόμπινσον είχε κατά μέσο όρο 8.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ σε Ρωσία και Euroleague συνολικά.

Sources: Free agent forward Thomas Robinson is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 27 Αυγούστου 2018