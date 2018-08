Εστιατόριο με θαλασσινά «τρόλαρε» τον... αλλεργικό Λαβίν! (pics)

Συγκεκριμένα το «Jimmy's Famous Seafood» που εδρεύει στο Μέριλαντ της Βαλτιμόρης και το οποίο έχει... σπεσιαλιτέ τους καβουροκεφτέδες άνοιξε διάλογο με πελάτη και φίλο των Μπουλς, στον οποίο έγραψε χαρακτηριστικά.

«Να μας δώσετε τα 78 εκατομμύρια δολάρια που ξοδέψατε για τον ΛαΒίν και θα τρώτε καβουροκεφτέδες δωρεάν για μια ζωή...»

Κάπου εκεί μπήκε στη μέση ο... Ζακ Λαβίν, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Είμαι αλλεργικός στα θαλασσινά» για να έρθει η... πληρωμένη απάντηση του εστιατορίου: «Όπως και στην άμυνα».

Ο γκαρντ των Μπουλς όχι μόνο δεν θίχτηκε, αλλά το... απόλαυσε κιόλας!

How about you give us the 78 mil you wasted on LaVine, and we give you free crab cakes for life?

— Jimmy's Famous Seafood (@JimmysSeafood) 26 Αυγούστου 2018