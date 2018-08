Ο Μάρκανεν ευχαρίστησε τον Μακέιν για τη βίζα (pic)

Ο Μακέιν, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ τα τελευταία 35 χρόνια, άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (25/8) μετά από μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζον Μακέιν. Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων επειδή βοήθησες ένα παιδί από τη Φινλανδία να αποκτήσει τη βίζα ώστε να ζήσω το όνειρό μου και να παίξω μπάσκετ στις ΗΠΑ» ήταν το μήνυμα του πάουερ φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς, Λάουρι Μάρκανεν.

Rest In peace @SenJohnMcCain, I will forever be grateful for you helping a kid from Finland get a visa to live out my dream of playing basketball in the States

