Όταν ο «Πέτζα» και οι Κινγκς έδειχναν τα... μεσαία τους δάχτυλα! (pic)

Για την ακρίβεια ήταν η media day πριν από την έναρξη της σεζόν 2001-2002, όταν ο «Πέτζα» Στογιάκοβιτς και οι συμπαίκτες του κλήθηκαν να... δείξουν τα μεσαία τους δάχτυλα σε μια διαφορετική -αν μη τι άλλο- φωτογράφηση.

Εκτός του Στογιάκοβιτς, στο roster των Κινγκς υπήρχαν επίσης οι Βλάντε Ντίβατς, Κρις Ουέμπερ, Μάικ Μπίμπι, Νταγκ Κρίστι, Χέντο Τούρκογλου, Σκοτ Πόλαρντ, Λόρενς Φάντερμπερκ, Ματίν Κλιβς, Μπρεντ Πράις, Τζέραλντ Ουάλας, Τσάκι Μπράουν και Μπόμπι Μπράουν.

Για την... ιστορία κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους τελικούς της Δύσης εκείνη τη χρονιά αλλά έχασαν το εισιτήριο για τους τελικούς με 4-3 νίκες από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

The 2001-2002 Sacramento Kings sticking their middle fingers out during a team photo.



