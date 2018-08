Το άστρο του Ντόντσιτς έλαμψε στην περσινή EuroLeague, εκεί όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του 10ου Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενώ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη και Νάντο Ντε Κολό που κατακτά τον τίτλο του MVP της regular season και του Final 4!

Η νέα σεζόν θα τον βρει στο ΝΒΑ ως συμπαίκτη του Ντιρκ Νοβίτσκι και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στον rookie των Μάβερικς και τις συγκρίσεις με τον Ντράζεν Πέτροβιτς.

«Θα μπορούσαμε να τους συγκρίνουμε ως ένα βαθμό. Ο Ντράζεν βέβαια ήταν πιο συνεπής σουτέρ. Μιλάμε για δύο διαφορετικές περιόδους, αλλά κι οι δύο ξεχώριζαν για το ταλέντο και την ποιότητά τους. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του Λούκα, από την στιγμή που πήγε στο ΝΒΑ. Τα παιδιά που έρχονται από τα κολέγια δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε όταν αναφέρονται στον Λούκα, ή τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί» εξήγησε ο Σάρας μιλώντας στο «RTV Slo» με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή του στο φιλικό παιχνίδι προς τιμήν των Σάνι Μπετσίροβις και Μπόστιαν Νάχμπαρ.

Παράλληλα ο Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να αναφέρει τους πιο ξεχωριστούς συμπαίκτες του ενώ σχολίασε τη συνεργασία του με τον Γιούρι Ζντοβτς στην Ολίμπια Λιουμπλιάνα: «Ο Διαμαντίδης ήταν ο πιο έξυπνος. Ο Ζντοβτς ήταν πού ήρεμος και με επηρέασε πολύ, επειδή εγώ ήμουν… άγριος. Έμαθα πολλά από αυτόν».

