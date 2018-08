Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, αστυνομικοί στο Λος Άντζελες σταμάτησαν τον Γιανγκ για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ζητώντας του να βγει από το αυτοκίνητό του.

Ο 33άχρονος άσος, ο οποίος παραμένει free agent μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Ουόριορς τον περασμένο Ιούνιο, αρνήθηκε να συνεργαστεί κι έτσι συνελήφθη για παρεμπόδιση του έργου των αρχών!

My homie on Hollywood just seen swaggy p cuffed pic.twitter.com/UT92vuuqp4

— Dundee (@DundeeYT) 25 Αυγούστου 2018