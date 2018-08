Οι Ινδιάνοι ονόμασαν τον Ίρβινγκ «Μικρό Βουνό»! (pics & vid)

Οι Σιου είχαν υιοθετήσει τη μητέρα του, η οποία δεν βρίσκεται πια εν ζωή ωστόσο η σύνδεση του Ίρβινγκ με την ινδιάνικη φυλή είναι βαθιά αφού οι παππούδες του είναι επίσης μέλη τους. Σήμερα (23/8), λοιπόν, ο γκαρντ των Σέλτικς βρέθηκε στη Βόρεια Ντακότα και τιμήθηκε από τους Ινδιάνους ενώ στο περιθώριο των εορτασμών πραγματοποιήθηκε η τελετή της ονοματοδοσίας.

Ο Ίρβινγκ έλαβε το όνομα «Little Mountain» («Μικρό Βουνό») ενώ η αδελφή του, Έζια, πήρε το «Buffalo Woman» («Θηλυκό Βουβάλι») όπως αναφέρει ο Tim Bontemps της Washington Post.

The naming ceremony is complete.

Kyrie Irving was given the name “Little Mountain.” His sister, Asia, was given the name, “Buffalo Woman.” https://t.co/JNgwPpi3O1 pic.twitter.com/eWnwC8hGWj

