Γκασόλ σε Κόμπι: «Χαρούμενα γενέθλια αδερφέ, χαίρομαι που είσαι μεγαλύτερος» (pic)

Ο Κόμπι Μπράιαντ γιορτάζει τα 40α γενέθλια του και δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει ο Παου Γκασόλ.

Οι δυο τους συνυπήρξαν στους Λέικερς από το 2008 ως το 2014, ενώ μαζί πανηγύρισαν δύο σερί πρωταθλήματα (2009,2010).

«Χαρούμενα 40α γενέθλια αδερφέ μου. Χαίρομαι που πάντα θα είσαι λίγο μεγαλύτερος μου», έγραψε ο Ισπανός σέντερ. Ο σεβασμός μεταξύ τους είναι αμοιβαίος.

Happy 40th bday brother! I’m so glad you will always be a little older pic.twitter.com/0SFs6dXYA3

— Pau Gasol (@paugasol) 23 Αυγούστου 2018