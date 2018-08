Μπουφόν για Κόμπι: «Ένας θρύλος με μια μικρή δόση... Ιταλίας» (pic)

Ο Black Mamba μεγάλωσε στην Ιταλία όπου ο πατέρας του έπαιζε μπάσκετ και μάλιστα έκανε τα πρώτα μπασκετικά του βήματα στη Ρέτζιο Εμίλια...

Ο βετεράνος σούπερ σταρ των Λέικερς γιορτάζει τα 40ά γενέθλιά του και δέχτηκε τις ευχές του Τζίτζι Μπουφόν!

«Ένας πραγματικός θρύλος του μπάσκετ με μια μικρή δόση Ιταλίας στην καρδιά... Χρόνια πολλά πρωταθλητή»!

Una leggenda del basket, con un po' di Italia nel cuore... auguri campione! @kobebryant #Kobe40

A true basketball legend with a little bit of Italy in his heart... Happy birthday champion! #Kobe40 pic.twitter.com/G2lq1Z30It

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 23 Αυγούστου 2018