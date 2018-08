Hall Of Fame: Η «τάξη» του 2018 και οι παρουσιαστές της (vid)

Μεγάλα ονόματα θα έχει η τάξη που θα μπει στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2018, ενώ σπουδαίοι είναι και αυτοί που θα τους παρουσιάσουν. Το event θα γίνει στις 7 Σεπτέμβρη στο Springfield Symphony Hall.

Η «τάξη» του 2018 περιλαμβάνει τους Ρέι Άλεν (2 πρωταθλήματα), Μορίς Τσικς (4 φορές All Star), Τσαρλς Ντρίσελ ( ο μοναδικός προπονητής στο NCAA που έχει αναδειχθεί coach of the year σε 4 διαφορετικές περιφέρειες), Γκραντ Χιλ (επτά φορές All Star), Τζέισον Κιντ (10 φορές All Star), Στιβ Νας (2 φορές MVP), Kέιτι Σμιθ και Τίνα Τόμσον (4 φορές πρωτααθλήτρια του WNBA).

Eπίσης θα μπουν οι Τσάρλι Σκοτ, Ντίνο Ράτζα, Όρα Ουάσινγκτον, Ροντ Θορν και Ρικ Ουέλτς.

Αναλυτικά η «τάξη» του 2018 και οι παρουσιαστές

Ray Allen (Reggie Miller)

Maurice “Mo” Cheeks, (Billy Cunningham, Julius Erving)

Charles “Lefty” Driesell (John Thompson, Mike Krzyzewski, George Raveling)

Grant Hill, (Isiah Thomas, Mike Krzyzewski ,Alonzo Mourning (‘14)

Jason Kidd (Gary Payton)

Steve Nash (Don Nelson)

Dino Radja (Larry Bird)

Charlie Scott (Dave Cowens, Julius Erving , Larry Brown , James Worthy, Jerry Colangelo, Roy Williams, Spencer Haywood)

Katie Smith (Dawn Staley)

Tina Thompson (Cheryl Miller)

Rod Thorn (Jerry West)

Rick Welts (Bill Russell, Lenny Wilkens , Annie Meyers, Russ Granik, David Stern.