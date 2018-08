«Σκέφτεται σοβαρά την απόσυρση ο Τζινόμπιλι!» (pic)

Υπάρχει η πιθανότητα να μην βλέπουμε τον Μανού Τζινόμπιλι να φορά τη φανέλα των αγαπημένων του Σπερς τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Αργεντινός εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σε ηλικία 41 ετών.

Μάλιστα θα συναντηθεί με τον Γκρεγκ Πόποβιτς τις επόμενες μέρες για να συζητήσει το μέλλον του. Ακόμα πάντως δεν έχει πάρει την οριστική απόφαση του.

Με το Σαν Αντόνιο έχει πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα, ενώ από το 2002 ως σήμερα βρίσκεται ανελλιπώς στα «σπιρούνια», αποτελώντας σημαντικό γρανάζι στις επιτυχίες τους.

Σε 2 περιπτώσεις (2005 και 2011) έχει πάρει μέρος στο All Star Game

Story filed to ESPN: No final decision yet, but San Antonio's Manu Ginobili is seriously considering retirement and will meet with coach Gregg Popovich in coming days to discuss future.

