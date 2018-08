Όντομ: «Είχα υποστεί 12 εγκεφαλικά και 6 καρδιακές προσβολές!» (vid)

Ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ εξήγησε μεταξύ άλλων ότι είχε υποστεί 12 εγκεφαλικά επεισόδια και έξι καρδιακές προσβολές όσο ήταν σε κώμα το 2015!

Κάτι που είχε προκληθεί ύστερα από ισχυρή δόση ναρκωτικών όταν βρισκόταν σε οίκο ανοχής στην Νεβάδα.

Ο Όντομ είχε κερδίσει το 2011 τον τίτλο του 6ου καλύτερου παίκτη στο ΝΒΑ, ενώ φέτος προσπαθεί να ξαναπαίξει μπάσκετ «κοιτάζοντας» στην Κίνα.

Lamar Odom told Kevin Hart he had "12 strokes and six heart attacks" while in his 2015 coma. pic.twitter.com/OR709Wn0iQ

— Thomas Duffy (@TJDhoops) 21 Αυγούστου 2018