Λοβ: «Υπήρχαν στιγμές που νόμιζα ότι θα πεθάνω...» (vid)

«Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχα βιώσει ανάλογη εμπειρία. Νόμιζα ότι θα πάθω καρδιακή προσβολή. Γυρνούσα γύρω-γύρω και έψαχνα να βρω κάτι που δεν έβρισκα...» δήλωσε χαρακτηριστικά σε εκπομπή και συνέχισε μιλώντας για τη βοήθεια του ΛεΜπρόν:

«Ήταν ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Μετά που μίλησα ανοικτά για το πρόβλημα ο ΛεΜπρόν μου έδωσε το χέρι, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: 'Βοήθησες πολύ κόσμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό'.»

Watch @kevinlove's full interview with @CarsonDaly about his battle with anxiety. @NBA pic.twitter.com/tgmHRXvzRa

— TODAY (@TODAYshow) 20 Αυγούστου 2018