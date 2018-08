Εξωπραγματικές οι τιμές των εισιτηρίων για την επιστροφή του ΝτεΡόζαν στο Τορόντο! (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Μάλιστα έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα εισιτήρια γι' αυτό το ματς (!) με το φθηνότερο «μαγικό χαρτάκι» να ανέρχεται στα 180 δολάρια!

Μπορεί να έχουμε μπροστά μας άλλους έξι μήνες περίπου, αλλά το ενδιαφέρον είναι ήδη τεράστιο για τη μία και μοναδική φορά που θα ταξιδέψει ο ΝτεΡόζαν στο Τορόντο ως αντίπαλος των Ράπτορς!

The cheapest ticket to watch #Spurs guard DeMar DeRozan's return to Toronto to play the #Raptors is $180! pic.twitter.com/i2jhoVaxH4

— Raptors Nation (@_raptors_nation) 21 Αυγούστου 2018