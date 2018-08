Δοκιμάζουν τον Φέλντερ οι Ράπτορς (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμ Έιμικ της USA Today, ο 23χρονος γκαρντ θα πάρει μερικώς εγγυημένο συμβόλαιο προκειμένου να διεκδικήσει θέση στο τελικό ρόστερ του Τορόντο.

Ο Φέλντερ αγωνίστηκε πέρυσι σε Σικάγο και Ντιτρόιτ, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα των Καβαλίερς.

Συνολικά μετράει 58 ματς στο ΝΒΑ με 3,8 πόντους και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

The Raptors have made a late summer addition, I'm told, adding Kay Felder on a one-year, partially guaranteed deal. The 23-year-old point guard will compete in camp for Toronto's 15th roster spot.

— Sam Amick (@sam_amick) 21 Αυγούστου 2018