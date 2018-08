Απίστευτο: Εξαγριωμένος φίλαθλος πουλάει στο ebay την αγάπη του για τους Νικς για... άλλη ομάδα!

Ο ίδιος εξηγεί σε ένα τεράστιο κείμενο τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, κάνοντας flash back στα... καλά χρόνια των Νικς την δεκαετία του '90 με την ομάδα των Γιούιν, Σταρκς, Μέισον, Οκλι και των υπολοίπων!

Μάλιστα ανέλυσε την πορεία των Νικς όλα αυτά τα χρόνια, τους παίκτες που πέρασαν, τις επιλογές που έκαναν, κάνοντας αναφορά ακόμα και στους Κώστα Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο που είχαν επιλεγεί στο draft από τους Νεοϋορκέζων.

Οι προσφορές έχουν αγγίξει ήδη τα 3.000 δολάρια (!) ενώ στο «πακέτο» του αγανακτισμένου φίλου των Νικς, περιλαμβάνει:

✓ Θα υποστηρίζει την ομάδα που θα του επιλέξουν, όποια και αν είναι αυτή.

✓ Θα ποντάρει 500 δολάρια στις νίκες που θα κάνει

✓ Θα αγοράσει το τηλεοπτικό πακέτο της ομάδας για να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια της

✓ Θα αγοράσει δύο φανέλες από δύο διαφορετικούς παίκτες

✓ Θα πάει στο γήπεδο για να δει ένα εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας και φυσικά στα έξοδά του θα συμπεριληφθούν αυτά του ταξιδιού και της διαμονής

✓ Θα πάει στο γήπεδο για να δει και ένα εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας, με όλο το ταξιδιωτικό πακέτο να καλύπτεται από τον ίδιο.

✓ Θα αντικαταστήσει τον φοβερό του -όπως λέει- σκουπιδοτενεκέ των Νικς με άλλον της νέας του ομάδας

✓ Θα κάψει το λιγότερο τρία συλλεκτικά κομμάτια των Νικς.

✓ Θα αντικαταστήσει τις πινακίδες του αυτοκινήτου του, με αυτές της νέας του ομάδας.

Μπορείτε και εσείς να τον κάνετε να αλλάξει ομάδα με ένα click ΕΔΩ όπου έχει «ανοίξει» η... δημοπρασία!

There are now 7 bids to purchase the infuriated Knicks fan’s fanhood

The price has jumped from $1973 to $2650, which is still less than the best ticket to see the Knicks on Christmas Dayhttps://t.co/5YrlLfRg5L pic.twitter.com/wv0X9w30DN

— Knicks Film School (@KnickFilmSchool) 21 Αυγούστου 2018