Ντόρσεϊ: «Δίδαξε» τα μυστικά το μπάσκετ μαζί με Κένι Σμιθ (pic)

Στα καμπ που διοργανώνει ο Κένι Σμιθ με τον Ντίνος Τριγκόνις βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ των Χοκς είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να τους συμβουλεύσει για το μπάσκετ.

Πλέον ο Τάιλερ θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε την τελευταία σεζόν στην Ατλάντα, αφού πήρε πολλές ευκαιρίες και σε αρκετά ματς τις αξιοποίησε.

@ATLHawks Guard @TDORSEY_1 providing insightful & motivating words of wisdom for HS hoopers at today's Kenny Smith/Pangos Lead Guard Camp Workout. Giving back to those that follow you is key to our hoop community's youth development @BIReports @LamarBigs @RonMFlores @FrankieBur pic.twitter.com/h1ZqadVa9s

— Dinos Trigonis (@trigonis30) 19 Αυγούστου 2018