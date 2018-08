«Kάψτε τη φανέλα του Ντουράντ» o Καντερ, άσεμνη απάντηση ο KD! (pic & vid)

Φαίνεται πως δεν ξεχνά ο Ενές Καντέρ την επιλογή του Κέβιν Ντουράντ να αφήσει τους Θάντερ για να πάει στους Ουόριορς.

Ο Τούρκος συμβούλευσε παιδιά να κάψουν τις φανέλες του KD, με τον πιτσιρικά να απαντά πως αν του δώσει μια φανέλα του Ράσελ Ουέστμπρουκ θα την αλλάξει.

Πάντως ο Ντουράντ δεν άφησε ασχολίαστη την κατάσταση, γράφοντας GOMD (get off my dick), μια φράση που αφορά το μόριο του!

Enes Kanter is out here telling kids to burn their KD shirts : Knicks Nation / FB pic.twitter.com/NLqdGgm7mQ — Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 17 Αυγούστου 2018