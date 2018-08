Kαντέρ σε παιδιά: «Κάψτε τη φανέλα του Ντουράντ! (pic & vid)

Φαίνεται πως δεν ξεχνά ο Ενές Καντέρ την επιλογή του Κέβιν Ντουράντ να αφήσει τους Θάντερ για να πάει στους Ουόριορς.

Ο Τούρκος συμβούλευσε παιδιά να κάψουν τις φανέλες του KD, με τον πιτσιρικά να απαντά πως αν του δώσει μια φανέλα του Ράσελ Ουέστμπρουκ θα την αλλάξει.

Πάντως ο Ντουράντ δεν άφησε ασχολίαστη την κατάσταση, γράφοντας GOMD (Girl/Guy of my dreams, το κορίτσι/ αγόρι των ονείρων μου), μια έκφραση που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ.

Enes Kanter is out here telling kids to burn their KD shirts

: Knicks Nation / FB pic.twitter.com/NLqdGgm7mQ

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 17 Αυγούστου 2018