Την φανέλα που προκάλεσε αίσθηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας φόρεσε του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ανέβασε φωτογραφία στο twitter, ποζάροντας με τη φανέλα της εθνικής Νιγηρίας (καταγωγή του).

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς έτσι έβαλε άλλη μια ποδοσφαιρική φανέλα στην συλλογή του, αφού έχει ανταλλάξει φανέλες και με τον σπουδαίο Ροναλντίνιο.

Thank you for the beautiful jersey!!@thenff pic.twitter.com/mdiwlQgWOr

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 17 Αυγούστου 2018