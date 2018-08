«Πόλεμος» "Flash"-Μπάτλερ για το... στήθος της κυρίας Ουέιντ! (pics)

Μια φωτογραφία της γυναίκας του Ντουέιν Ουέιντ, Γκάμπριελ Γιούνιον (γνωστή ηθοποιός), είχε σαν αποτέλεσμα ένα σχόλιο... θαυμασμού του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος... τρελάθηκε με αυτό που είδε!

Ο «Flash» εκνευρίστηκε από το σχόλιο του Μπάτλερ και του είπε πως αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο θα του δείξει πως μοιάζουν «ο καλός, ο κακός και ο άσχημος»

Στη συνέχεια ο παίκτης της Μινεσότα προσπάθησε να κάνει πλάκα, αλλά μάλλον ο Ουέιντ δεν θα θέλει να ακούει και πολύ το όνομα του αντιπάλου του στο μέλλον.

Μένει να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια στο... επεισόδιο μεταξύ των δύο NBAers. Πάντως ο φόργουορντ των «λύκων» θα πρέπει να προσέχει τα σχόλια του από εδώ και στο εξής.

Oι πρωταγωνιστές της ιστορίας έκαναν καλή παρέα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους Μπουλς και το περιστατικό και το περιστατικό... σόκαρε την κοινωνία του ΝΒΑ, αφού ουδείς περίμενε αυτό που έγινε!

I see @DwyaneWade putting up blocks in the off-season. pic.twitter.com/9fs3f39POg

— Riley (@TheRileyWilson) 17 Αυγούστου 2018