Καρμέλο-Γιανγκ: Κοντράρονται σε διπλό, αφού δεν έγιναν... συμπαίκτες (vid)

Μετά την ανταλλαγή του με τον Ντένις Σρέντερ, ο Καρμέλο Άντονι δεν έμεινε στους Χοκς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ρόκετς.

Αν έμενε στην Ατλάντα θα είχε συμπαίκτη τον Τρέι Γιανγκ, μεγάλη ελπίδα της ομάδας από το draft.

Παρόλα αυτά οι δυο τους... γνωρίστηκαν, αφού έπαιξαν διπλά ως αντίπαλοι. Πλέον περιμένουν να κοντραριστούν στο Ρόκετς-Χοκς.

.@carmeloanthony and @TheTraeYoung were getting buckets in the gym (via @Cbrickley603, @WeAreWaveTV) pic.twitter.com/Z9MlASf4HR

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 17 Αυγούστου 2018