Ο GM των Ρόκετς ψήφισε... ΛεΜπρόν ως τον καλύτερο όλων των εποχών! (vid)

Ο Ντάριλ Μόρεϊ μίλησε στο «Dan Patrick Show» και μεταξύ άλλων του ζητήθηκε η άποψή του για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Τι είπε; «Σίγουρα εμείς και το Γκόλντεν Στέιτ είμαστε μπροστά στη Δύση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έβγαζα εκτός εξίσωσης μια ομάδα όπου υπάρχει ο ΛεΜπρόν. Στο δικό μου μυαλό πρόκειται για τον καλύτερο όλων των εποχών».

Και συνέχισε: «Δεν χρειάζεται να υπολογίζονται τα πάντα βάσει τίτλων. Απλά καθίστε και απολαύστε τον. Αν και εφόσον απομονώσετε το συγκεκριμένο κομμάτι και δείτε την σταδιοδρομία του, δεν γίνεται να μην το πιστέψετε...»

Rockets GM @dmorey says advanced analytics show that LeBron is the greatest NBA player of all-time by a “big margin” pic.twitter.com/Po4tYq5pR2

— Dan Patrick Show (@dpshow) 15 Αυγούστου 2018