Ο Κόμπι επένδυσε 6 εκατομμύρια δολάρια και... κέρδισε 200! (pic)

Συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2014 ο θρύλος του ΝΒΑ είχε αγοράσει το 10% των μετοχών μιας εταιρείας αθλητικού ισοτονικού, το BodyArmor, έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Ντάρεν Ρόβελ το εν λόγω ποσοστό του Κόμπι έχει εκτοξευθεί πλέον στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα ποσοστό στο εν λόγω ισοτονικό έχουν και άλλοι αθλητές, όπως ο Τζέιμς Χάρντεν, ο γκόλφερ Ντάστιν Τζόνσον και ο παίκτης του NFL και των Ιντιανάπολις Κολτς, Άντριου Λιουκ.

Μάλιστα τα συνολικά κέρδη του BodyArmor ανέρχονται φέτος στα 400 εκατομμύρια δολάρια, την ώρα που η συνολική του αξία ξεπερνάει τα 2 δις δολάρια!

Όσο για τον Κόμπι Μπράιαντ; Μόνο και μόνο από τα συμβόλαια που υπέγραφε στους Λέικερς κέρδισε 328 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες φτάνουν τα 680 εκατομμύρια δολάρια!

.@kobebryant's investment in BodyArmor has yielded more than 30 times its money in fewer than 4.5 years. pic.twitter.com/B3tf0xGF5u

— ESPN (@espn) 16 Αυγούστου 2018