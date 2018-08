Νενέ: «Ο Καρμέλο είναι ακόμα στο ΤΟΡ-10 του ΝΒΑ» (pic)

Ο Βραζιλιάνος σέντερ μιλώντας στο «Fox 26» του Χιούστον εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ο Άντονι παραμένει ακόμα στους 10 καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ.

«Είναι πολύ ταλαντούχος. Δεν έχει σημασία η ηλικία του. Για μένα παραμένει ανάμεσα στο ΤΟΡ-10 του ακόμα και τώρα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νενέ.

Ο 36χρονος παίκτης θα είναι και πάλι συμπαίκτης με τον «Μέλο» με τον οποίο συνυπήρξε τους Ντένβερ Νάγκετς από το 2003 έως και το 2011!

.@NeneHilario42 on @carmeloanthony: "He can be whatever he wants to be. He's talented. It doesn't matter how old he is. When he commits to do the right thing and they use his talent, man get out of the way.Simple as that. For me he's a top-10 player in the league, still" #Rockets

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) 15 Αυγούστου 2018