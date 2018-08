O Γιάννης... 3ο φαβορί για το βραβείο του MVP! (pic)

Σύμφωνα με μεγάλη στοιχηματική εταιρεία του Λας Βέγκας, ο Έλληνας φόργουορντ «παίζεται» 9/2 για τον τίτλο του MVP και βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας!

Στην κορυφή φιγουράρει το όνομα του ΛεΜπρόν Τζέιμς με απόδοση 10/3, ενώ στην δεύτερη θέση είναι ο Άντονι Ντέιβις με 4 προς 1.

Αντίθετα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ακολουθεί ο φετινός πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ Τζέιμς Χάρντεν με 11/2, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ είναι στην 5η θέση με 9/1.

Πολύ πιο χαμηλά παίκτες όπως οι Ράσελ Ουέστμπρουκ (14/1), Στεφ Κάρι (15/1), Κάιρι Ίρβινγκ (16/1), Τζοέλ Εμπίντ (16/1) ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (80/1).

Bovada has released opening odds for next season’s MVP. LeBron is favored, followed by Anthony Davis, Giannis, Harden and KD. pic.twitter.com/M1IbSHMV2y

— Sean Highkin (@highkin) 15 Αυγούστου 2018