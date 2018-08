Συνεπώς, ο 25χρονος γκαρντ θα λάβει για την επόμενη χρονιά $1.65 εκατομμύρια.

Ο Ντινγουίντι είχε κατά μέσο όρο πέρυσι 12.6 πόντους, 6.5 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ.

The Nets recently guaranteed guard Spencer Dinwiddie’s $1.65M salary for the season, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 Αυγούστου 2018