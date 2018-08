Στη Γερμανία και ο δεύτερος γιος του Στόκτον (pics)

Ο 27χρονος γκαρντ αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα της Γιούτα, αλλά βρήκε αμέσως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο δεύτερος γιος - από τους τέσσερις - του Τζον Στόκτον θα φορέσει την φανέλα της Μπαϊρόιτ και θα αγωνιστεί στα προκριματικά του BCL.

Ο Ντέιβιντ θα βρει αντίπαλο στο γερμανικό πρωτάθλημα και τον αδερφό του, Μάικλ, ο οποίος υπέγραψε στην Γκέτιγκεν.

Sources: The Utah Jazz have waived guard David Stockton, son of Hall of Famer John Stockton.

