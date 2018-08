Δίνουν συμβόλαιο στον Κρίστιαν Γουντ οι Μπακς (pic)

Ο 22χρονος φόργουορντ θα γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού θα φορέσει την φανέλα των «ελαφιών», σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια.

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε με την ομάδα του Μιλγουόκι στο Summer League του Λας Βέγκας, ενώ παλαιότερα έχει βρεθεί σε Σίξερς και Χόρνετς.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η θυγατρική των Σίξερς, Delaware 87ers.

Sources: Forward Christian Wood has agreed to a deal with the Milwaukee Bucks. Wood played for Bucks in Las Vegas summer league, where he was part of all-first team.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 15 Αυγούστου 2018